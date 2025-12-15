Mueren al menos 30 personas tras el naufragio de una embarcación en un río en el oeste de RDC

Archivo - Fotografía de archivo de una embarcación a orillas del río Congo en la provincia de Mai-Ndombe, en República Democrática del Congo (RDC) - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos 30 personas han muerto a causa del naufragio de una embarcación en el río Kwango a su paso por la provincia de Kwilu, en el oeste de República Democrática del Congo (RDC), un suceso que se ha saldado con una treintena de rescatados, sin que por ahora se descarte que el balance de víctimas siga aumentando.

El naufragio tuvo lugar durante el fin de semana en los alrededores de la localidad de Bolo, situada en el territorio de Bagata, según fuentes citadas por el portal congoleño de noticias Actualité, que han afirmado que se cree que en la embarcación iban un centenar de personas, por lo que habría varias decenas de desaparecidos.

Entre las personas que iban a bordo figuran varios profesores que se dirigían a Bandundu para recibir sus salarios, mientras que la barca portaba más de 700 sacos de maíz y otros alimentos. Por el momento se desconocen las causas del suceso, sin que las autoridades locales se hayan pronunciado al respecto.

Los sucesos de este tipo son relativamente frecuentes en RDC, ya que las vías fluviales son usadas frecuentemente para el transporte de personas y mercancías. La mayoría de ellos son causados por el mal tiempo, la sobrecarga y la violación de las normas de seguridad en el transporte.