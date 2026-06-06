Mueren al menos siete trabajadores en un accidente minero en el norte de Colombia

Accidente minero ocurrido en el municipio colombiano de Sutatausa - GOBERNADOR DE CUNDINAMARCA

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han fallecido en la explosión de una mina de carbón en el municipio colombiano de Sutatausa, en el departamento de Cundinamarca, ubicado en el centro de Colombia, según han informado las autoridades locales a última hora de este viernes.

"Lamentamos informar que, de acuerdo con el más reciente reporte oficial sobre el accidente minero ocurrido en el municipio de Sutatausa, se confirmó el fallecimiento de siete trabajadores, uno de ellos rescatado ayer", ha comunicado el gobernador de la región, Jorge Emilio Rey, en una escueta publicación en redes sociales.

En el mismo mensaje, Rey ha trasladado además sus "más sinceras condolencias" a los allegados de las víctimas y ha anunciado que la Agencia Nacional de Minería de Colombia "adelantará las investigaciones correspondientes para establecer las causas de este accidente".

De acuerdo con el diario colombiano 'El Tiempo', en las labores de rescate han intervenido más de un centenar de personas, entre integrantes de Salvamento Minero, Bomberos de Ubaté y Sutatausa, Cruz Roja, Defensa Civil, Ejército Nacional, Policía, CTI, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE), la Alcaldía Municipal y otras entidades de gestión del riesgo.

Las víctimas han sido identificadas como Jimmy Mendieta, Rubén Esteban Montaño, Diego Ferney Robayo, Luis David Casallas, Camilo Sierra, Héctor Márquez y Alexander Rodríguez Rincón.

Este es, según la Delegación Departamental de Bomberos, el cuarto accidente minero registrado en el departamento de Cundinamarca en lo que va de 2026. En concreto, balances oficiales citados por el mismo medio, en esta primera mitad de año se han atendido emergencias en Guachetá, Cucunubá y Sutatausa, en incidentes que se han saldado con la vida de 26 mineros y han dejado heridos a seis más.