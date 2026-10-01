Mueren nueve agentes en un ataque contra las fuerzas de seguridad de Etiopía en el sur del país

Archivo - Militares etíopes realizan maniobras de combate - DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Policía del Estado Regional del Sur de Etiopía ha informado este jueves de que al menos nueve agentes han muerto en lo que ha descrito como un "acto atroz" registrado en Koshale, en la zona de Gamo, a medida que aumenta la tensión en el país, escenario desde la semana pasada de una ofensiva a gran escala lanzada por el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF).

Así, ha indicado que el ataque se produjo de forma "repentina" cuando los agentes "cumplían con su deber", al tiempo que ha señalado que se han puesto en marcha las medidas pertinentes para "dar con los responsables", aunque no han dado más detalles sobre las circunstancias del ataque ni la identidad de los autores.

Entre los fallecidos figuran el inspector Abyot Ashenafi, el sargento jefe Yesef Bante, el sargento jefe Tamirat Kanbata, el subinspector Hassan Dilnesaw, el capitán Ermias Durcha Kulo, el inspector Abyot Deboch, el agente Belete Bugaya y el subinspector Matyos Gino, según informaciones del portal de noticias Addis Standard.

Por otra parte, el Departamento de Policía de la zona de Gamo ha trasladado sus condolencias por el ataque, que solo profundiza la crisis de seguridad que se vive en el sur del país.

EXPLOSIONES EN LA CAPITAL

Este mismo jueves se han registrado explosiones en la capital del país, Adís Abeba, una situación que ha provocado un aumento de la preocupación por la situación a nivel nacional. Dichas deflagraciones se han concentradas en zonas cercanas a un cuartel general del Ejército etíope.

Fuentes cercanas al asunto han responsabilizado a varios drones de estas explosiones, si bien de momento las autoridades no han confirmado las causas ni la envergadura de los ataques.

Estas informaciones llegan poco después de que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) de Etiopía anunciara la suspensión indefinida de todos los permisos de vuelo de drones en Adís Abeba y sus alrededores, alegando motivos de seguridad. El organismo advirtió que los drones no autorizados serían detectados e interceptados.

Estas explosiones se producen en plena escalada de violencia en el país, con combates entre el TPLF y las fuerzas federales en diversas zonas de Tigray, Amhara y Afar.