Mueren nueve palestinos por disparos de fuerzas israelíes durante un reparto de ayuda en Gaza

Civiles palestinos examinan los daños de un ataque en la ciudad de Gaza - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve civiles palestinos han muerto abatidos este sábado por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un punto de reparto de ayuda humanitaria en la zona norte de la Franja de Gaza, según fuentes locales citadas por la agencia WAFA.

Este incidente viene a sumarse a una larga lista de situaciones violentas en estos puntos de ayuda, establecidos por Israel como monopolio de reparto en detrimento de las organizaciones locales e internacionales, incluida la ONU.

El Ministerio de Sanidad gazatí, vinculado al grupo Hamás, ha asegurado que la falta de alimentos ha matado ya de hambre a 251 personas en la Franja, 108 de ellos niños, según un nuevo recuento difundido este sábado y que incluye once víctimas más en las últimas 24 horas.