Mueren nueve personas en un ataque de presuntos miembros de un grupo vinculado a Estado Islámico en RDC

Archivo - Militares desplegados en Kivu Norte, República Democrática del Congo (archivo) - ALAIN UAYKANI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve personas han muerto en un nuevo ataque perpetrado por supuestos miembros de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico, en la provincia de Ituri, en el noreste de República Democrática del Congo (RDC), apenas días después de asesinar a más de una veintena de civiles en esta misma zona del país africano.

Gilbert Sivanmwenda, diputado por el territorio de Mambasa, ha indicado que el asalto fue perpetrado en la localidad de Makumo, antes de agregar que "el enemigo actuó sin ser inquietado", en referencia a una ausencia de respuesta de las fuerzas de seguridad, según ha recogido el portal congoleño de noticias 7sur7.

El ataque ha tenido lugar días después de otro perpetrado el 7 de mayo en Biakato, que se saldó con al menos 21 muertos, según ha apuntado Rams Malikidogo, de la organización no gubernamental APDEF, quien ha especificado en declaraciones al portal Actualité que aún hay varias personas dadas por desaparecidas.

El aumento de los incidentes en la zona ha llevado a RDC y Uganda a alcanzar un compromiso para reforzar la cooperación y la seguridad en la frontera, en el marco de unos lazos que ya implican la presencia de militar ugandeses en territorio congoleño para apoyar las operaciones de las Fuerzas Armadas frente a las ADF, según la emisora congoleña Radio Okapi.

Las ADF surgieron en los años noventa en Uganda y son especialmente activas en el este de RDC, donde ha asesinado a miles de civiles. La formación sufrió una escisión en 2019 después de que su líder jurara lealtad a Estado Islámico en África Central (ISCA) --la rama del grupo yihadista en la región--, bajo cuya bandera actúa desde entonces.