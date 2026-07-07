Mueren nueve policías de Pakistán en un ataque contra un puesto de control en Baluchistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos nueve policías de Pakistán han muerto en un ataque perpetrado contra un puesto de control en la provincia de Baluchistán (oeste), según han confirmado las autoridades, que han apuntado que 15 supuestos integrantes del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocido como los talibán paquistaníes, han muerto en una operación lanzada en respuesta por las fuerzas de seguridad.

El subcomisionado del distrito de Ziarat, Abdulqudus Achakzai, ha indicado que el ataque ha sido perpetrado contra un puesto en el área de Mangi, antes de agregar que otros cinco agentes están en paradero desconocido, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

El gobierno de Baluchistán ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las fuerzas de seguridad respondieron "con toda su fuerza" al ataque y ha resaltado que 15 "terroristas" han muerto en la operación lanzada tras el asalto, agregando que todos ellos son integrantes de Fitna al Juarij, nombre con el que Islamabad se refiere a los talibán paquistaníes.

"No hay refugio seguro para los terroristas en Baluchistán; cada ataque recibirá una respuesta contundente y decisiva", ha indicado, al tiempo que ha prometido que las operaciones "continuarán con mayor eficacia". "Se erradicará a toda costa a quienes desafíen la autoridad del Estado", ha dicho, antes de presentar sus respetos a los agentes que han caído "mártires" en el ataque.

En esta línea, Bugti ha expresado su "más sincero homenaje" a las fuerzas de seguridad por su "exitosa operación" tras el ataque en Ziarat y ha destacado que "los sacrificios de los mártires nunca serán en vano". "Se rendirán cuentas por cada gota de su sangre", ha dicho el ministro principal de Baluchistán a través de un mensaje en redes sociales.

Por otra parte, el Departamento Antiterrorista de la provincia de Sindh (sureste) ha anunciado la desarticulación de una red vinculada al Ejército de Liberación Baluche (BLA) que planeaba un atentado en la ciudad de Karachi, la más poblada del país, una operación que se ha saldado con dos detenidos.

El organismo ha señalado que las fuerzas de seguridad han incautado "material destinado a la fabricación de bombas" y ha agregado que los sospechosos planeaban "atacar instalaciones sensibles y las oficinas de agencias de las fuerzas de seguridad", sin dar más detalles sobre los posibles objetivos.