Mueren once militares de Pakistán en una operación antiterrorista cerca de la frontera con Afganistán

Archivo - Un policía de Pakistán frente a un lugar atacado por un dron de India en Karachi en el conflicto registrado en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Ahmad Kamal - Archivo

El Ejército paquistaní asegura que 19 supuestos miembros del grupo TTP "fueron enviados al infierno" por sus tropas

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos once militares de Pakistán, incluidos un teniente coronel y un mayor, han muerto en una operación antiterrorista llevada a cabo en las últimas horas en Jíber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, según ha confirmado el Ejército, que ha cifrado en 19 los sospechosos muertos en el intercambio de disparos.

El Ejército paquistaní ha indicado en un comunicado que la operación fue lanzada en la madrugada de este miércoles en Orakzai ante las informaciones sobre la presencia de presuntos miembros de Fitna al Juarij, nombre con el que Islamabad se refiere a Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes.

"Durante la operación, 19 'juarij' patrocinados por India fueron enviados al infierno por las acciones efectivas de nuestras tropas", ha manifestado, si bien ha reseñado que en el tiroteo han muerto el teniente coronel al frente de la operación, un mayor y otros nueve soldados, quienes "pagaron el sacrificio último y abrazaron el martirio".

Asimismo, ha subrayado que "la operación de limpieza sigue en marcha para eliminar a cualquier otro extremista patrocinado por India que se encuentre en la zona, ya que las fuerzas de seguridad de Pakistán están decididas a barrer la amenaza del terrorismo patrocinado por India". "Los sacrificios de nuestros valientes hombres refuerzan esta determinación", ha zanjado.

La zona de Pakistán situada cerca de la frontera con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, en medio de acusaciones de Islamabad a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.