Mueren de sed unas 50 personas en el norte de Níger tras averiarse su camión en una zona del Sáhara

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 50 personas han muerto de sed en el desierto del Sáhara después de que el camión en el que viajaban sufriera un problema técnico y quedaran perdidos en una zona situada a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad nigerina de Assamaka, cerca de las fronteras con Malí y Argelia, según han confirmado las autoridades de Níger.

Las autoridades provinciales de Agadez han señalado en un comunicado que un total de 49 personas, en su mayoría nigerinos, han fallecido en esta "tragedia" en "la inmensidad del desierto sahelo-sahariano".

El gobernador provincial, Ibra Boulama Issa, ha apuntado que alrededor de un centenar de personas viajaban en el caminó, llegado de Malí. "Regresaban a su país para celebrar las fiestas con sus familias", ha manifestado, antes de afirmar que una misión de investigación fue enviada a la zona tras ser alertados de la situación por dos supervivientes, donde fueron hallados decenas de cadáveres.

"Según los informes iniciales, el vehículo, que había partido de la ciudad maliense de Telhandek, situada a unos 300 kilómetros de la frontera con Níger, se extravió antes de averiarse tras varios días de viaje por el desierto", ha explicado, antes de puntualizar que "privados de agua e incapaces de reparar el vehículo", los pasajeros "quedaron atrapados en un entorno hostil donde las temperaturas extremas y la falta de provisiones dificultaban enormemente la supervivencia".

La voz de alarma habría sido dada por dos personas que lograron sobrevivir después de caminar más de 50 kilómetros antes de llegar a un "estanque", desde donde se desplazaron a Assamaka, lo que llevó a las autoridades a enviar la citada misión de búsqueda y rescate, que se saldó sin éxito.

Las autoridades han recalcado además que dicha misión "evitó por poco otra tragedia" durante su viaje de regreso, en el que, "tras tomar una ruta alternativa para llegar a Assamaka", se topó con un camión "averiado" con más de 60 personas a bordo que llevaban tres días "atrapadas en el corazón del desierto por un fallo de motor".

"Según la información recabada, este segundo camión, al igual que el primero, había partido de la ciudad maliense de Harouba, situada a más de 300 kilómetros de la frontera con Níger", han detallado, al tiempo que han explicado que numerosos nigerinos viajan a dicha zona de territorio maliense para trabajar en minas de oro.

"A pesar de los altos riesgos asociados a la inseguridad en la zona, en particular la presencia de grupos terroristas en ciertas rutas y las extremas dificultades para viajar por el desierto, estos viajes siguen siendo frecuentes", han manifestado, antes de destacar que los pasajeros del segundo camión recibieron atención médica y llegaron "de forma segura" tras la reparación de su camión.

Por último, han hecho hincapié en que "este último incidente pone de relieve, una vez más, la vulnerabilidad de los jóvenes involucrados en la migración transfronteriza y los flujos económicos, a menudo obligados a aventurarse en zonas inestables para sobrevivir o buscar mejores condiciones de vida".

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recoge en su página web que más de 7.000 personas han muerto o han sido dadas por desaparecidas intentando cruzar el Sáhara, en ocasiones para intentar llegar a los países del norte de África para cruzar el mar Mediterráneo y llegar a costas europeas.