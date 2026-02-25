Mueren seis personas en un ataque contra una vivienda en la provincia de Baluchistán, en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de efectivos del Ejército de Pakistán. - -/Ppi Via Zuma Press Wire/Dpa - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto en un ataque perpetrado este miércoles por personas armadas no identificadas contra una vivienda en la provincia de Baluchistán, situada en el oeste de Pakistán y sacudida desde hace meses por un deterioro de la seguridad.

La Policía ha afirmado que entre las víctimas hay una mujer, antes de agregar que el ataque ha dejado otros dos heridos, sin facilitar las identidades de las víctimas y sin que por ahora haya reivindicación de la autoría, según ha recogido el diario paquistaní 'Dawn'.

Pakistán ha incrementado sus operaciones en Baluchistán y Jáiber Pastunjua, en la frontera con Afganistán, incluida una a gran escala en la primera provincia a principios de febrero que se saldó con la muerte de más de 215 "terroristas" tras una serie de ataques por parte del Ejército de Liberación Baluche (BLA).

El BLA, un grupo separatista que opera en la provincia de Baluchistán, ha lanzado decenas de ataques en los últimos años en el marco de sus exigencias de una mayor autonomía en esta zona del país, una de las más depauperadas de Pakistán. Islamabad ha acusado en numerosas ocasiones a India de apoyar a estas formaciones para intentar debilitar al país.