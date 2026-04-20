Mueren ocho personas tras hundirse una embarcación que trasladaba a migrantes frente a las costas de Libia

Archivo - Imagen de archivo de migrantes rescatados frente a las costas de Libia.- Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Al menos ocho personas han muerto a causa del hundimiento de una embarcación frente a las costas de Libia, según ha confirmado la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que ha indicado que más de 30 personas han sido dadas por desaparecidas tras el siniestro, cuyas causas se desconocen.

El organismo, que ha cifrado en 31 los desaparecidos a causa del "trágico hundimiento" frente a las costas de Tobruk (este), ha indicado que cuatro personas han sido rescataDas "tras más de cinco días a la deriva en el mar, en condiciones muy duras".

"Las labores de búsqueda y rescate continúan a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas. Entre los pasajeros a bordo se encontraban personas de Sudán, Somalia y Egipto, incluyendo mujeres y niños", ha apuntado, al tiempo que ha reseñado que la embarcación se dirigía "aparentemente" hacia la isla griega de Creta.

"Esta última tragedia es un recordatorio de los peligros a los que hacen frente los migrantes en el mar. Unos esfuerzos de búsqueda y rescate más eficaces y mejor coordinados, junto con el acceso a rutas seguras y regulares, son fundamentales para prevenir más pérdidas de vidas en el mar", ha zanjado.

Horas antes, la Media Luna Roja libia había indicado en un comunicado publicado en redes sociales que la embarcación se habría hundido en medio de "duras condiciones climatológicas" frente a Tobruk, sin pronunciarse sobre la cantidad de personas que iban a bordo de la embarcación siniestrada.

La OIM afirma que más de 450 migrantes han muerto o han sido dados por desaparecidos en lo que va de año intentando cruzar el mar Mediterráneo para llegar a costas europeas.