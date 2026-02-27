Mueren siete personas por una aparente explosión de gas en una cafetería en Kazajistán

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto y más de 20 han resultado heridas este viernes a causa de una supuesta explosión de gas registrada en una cafetería en la localidad kazaja de Shchuchinsk, situada en la región de Akmolá (norte), según han confirmado las autoridades.

El Departamento de Emergencias de Akmolá ha indicado que trece de los heridos han sido hospitalizados a causa de la gravedad de sus heridas, antes de afirmar que "las causas y circunstancias del incidente están siendo investigadas", según ha recogido la agencia estatal kazaja de noticias Kazinform.

Asimismo, ha recalcado que los efectivos enviados al lugar han retirado de la cafetería varias bombonas de gas y oxígenos, lo que "evitó más explosiones en el lugar". "Ha sido abierto un caso penal en torno al incendio. Las investigaciones necesarias están en marcha", ha zanjado.