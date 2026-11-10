Mueren siete personas en un ataque achacado a Al Shabaab en un zona de Kenia cercana a Somalia

Archivo - Policía con mascarilla en Nairobi, Kenia - Billy Mutai/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas, entre ellas dos miembros de la Reserva de la Policía Nacional, han muerto este martes en un ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo terrorista somalí Al Shabaab, vinculado a Al Qaeda, en el condado keniano de Mandera, situado cerca de la frontera común.

El comandante de la Policía de Mandera, Robinson Ndiwa, ha especificado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión keniana NTV que el ataque ha sido ejecutado cerca de Hagarsu contra un vehículo que circulaba por la carretera que conecta Mandera con Elwak.

"Hemos perdido a siete personas, incluidos dos reservistas de la Policía, tras ser emboscados por supuestos milicianos de Al Shabaab", ha lamentado, antes de agregar que ya hay una investigación en marcha para esclarecer el suceso y una operación de seguridad en la zona para intentar detener a los responsables del ataque.

Según las informaciones recogidas por el diario keniano 'The Star', las otras cinco víctimas mortales son ingenieros implicados en las labores de construcción de una carretera en la zona. El conductor del vehículo ha sido hospitalizado en estado grave, por lo que no se descarta que la cifra de víctimas mortales aumente en las próximas horas.

Al Shabaab ha perpetrado durante los últimos años numerosos atentados en Kenia y contra militares kenianos desplegados en Somalia como parte de una misión regional para combatir al grupo, que controla diversas zonas, especialmente en las zonas sur y centro de Somalia.