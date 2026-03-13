Mueren siete policías en un atentado con bomba contra una patrulla en Pakistán

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Pakistán en un ataque contra una comisaría - -/PPI via ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete policías han muerto este viernes en un atentado con bomba contra una patrulla en la localidad de Laki Maruat, situada en la provincia de Jáiber Pastunjua, cerca de la frontera con Afganistán, según han confirmado las autoridades del país asiático.

Un portavoz de la Policía en Laki Maruat ha afirmado en declaraciones concedidas al diario paquistaní 'Dawn' que el artefacto explotó al paso de un vehículo por la carretera entre Shahdijel y Mastijel, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría del ataque.

El presidente paquistaní, Asif Alí Zardari, ha condenado firmemente el atentado y ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo que ha destacado la determinación "inamovible" de las autoridades para lograr "eliminar el terrorismo".

La zona fronteriza con Pakistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte del grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), en medio de acusaciones contra India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.

Las tensiones derivaron a finales de febrero en un nuevo conflicto entre Pakistán y Afganistán tras una serie de bombardeos por parte de Islamabad contra supuestos objetivos de TTP, conocido como los talibán paquistaníes, y Estado Islámico en el país vecino, lo que llevó a las autoridades instauradas por los talibán a lanzar ofensivas en la frontera.