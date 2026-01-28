Mueren trece personas por un derrumbe en una mina de oro en el sur de Sudán

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto a causa de un derrumbe en una mina de oro en el estado sudanés de Kordofán Sur, afectado durante los últimos meses por un repunte del conflicto entre el Ejército y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), según ha confirmado la empresa que gestiona el lugar.

La Compañía Sudanesa de Recursos Naturales ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que "cinco pozos abandonados" en la mina de Um Fakrun han colapsado, un suceso que se ha saldado además con seis heridos y "múltiples desaparecidos", por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

El director de la empresa en Kordofán Sur, Uarsha Naser Uarsha, ha explicado que estos pozos estaban "abandonados e inactivos" y ha especificado que algunos mineros entraron a ellos "de forma ilegal" tras "cortar los soportes", por lo que ha pedido a los trabajadores que "respeten las regulaciones y no trabajen en pozos abandonados".

La minería da empleo a cientos de miles de personas en Sudán, unas actividades que han aumentado en el sector irregular a raíz del estallido de la guerra en abril de 2023, que ha llevado a numerosas personas a intentar obtener recursos recurriendo a estas peligrosas tácticas.