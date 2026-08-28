Mueren tres palestinos de una misma familia en un nuevo bombardeo de Israel contra la Franja de Gaza

Archivo - Un palestino durante el funeral de un paramédico muerto en un ataque ejecutado por Israel contra la Franja de Gaza en abril de 2026, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos, todos ellos de una misma familia, han muerto este viernes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra los alrededores de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Fuentes citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado a un grupo de agricultores en la localidad de Al Qarara, matando a tres de ellos, un balance que ha sido confirmado por fuentes médicas del Hospital Naser, tal y como ha recogido el diario 'Filastin'.

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado en su último balance que más de 1.300 palestinos han muerto por ataques de las tropas israelíes desde la entrada en vigor del citado acuerdo de alto el fuego con Israel.

Además, subrayaron que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.438 muertos y 174.447 heridos, si bien remarcaron que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.