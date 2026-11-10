Mueren tres palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza pese al acuerdo de alto el fuego

Palestinos junto a los restos de un muerto por un ataque del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza en noviembre de 2026, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 (archivo) - Ahmed Ibrahim / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, dos personas han muerto en un bombardeo ejecutado por un dron en el barrio de Zaitun, en la ciudad de Gaza (norte), mientras que una tercera ha muerto tras ser tiroteada por las tropas israelíes en los alrededores de la ciudad de Jan Yunis (sur).

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado este mismo martes que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han documentado 1.614 muertos y 5.849 heridos, incluidos un muerto y 16 heridos durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha manifestado que los equipos de búsqueda y rescate han recuperado además 850 cuerpos en las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes al hilo del citado acuerdo. En la actualidad, se encuentran presentes en la 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del territorio de la Franja.

Por último, ha destacado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--, se han registrado 74.645 muertos y 175.978 heridos, en medio de sus reiteradas denuncias sobre los ataques israelíes a pesar del alto el fuego.