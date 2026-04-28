Mueren tres personas en ataques con drones de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod

Archivo - Ataque de Ucrania en Belgorod (Rusia) - GOBERNACIÓN DE BELGOROD - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto este martes a causa de ataques ejecutados por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, según han denunciado las autoridades, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Tres civiles han muerto en ataques con drones de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha dicho el gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, quien ha agregado que otras tres personas, entre ellas un adolescente de 16 años, han resultado heridas de diversa consideración.

Así, ha explicado que dos de las víctimas mortales iban en un vehículo alcanzado por un dron en la localidad de Bobrava, al tiempo que ha señalado que el adolescente herido era hijo de la pareja fallecida. El tercer fallecido es un hombre que iba en otro vehículo alcanzado por otro aparato en Voznesenovka.

Por otra parte, una refinería en Tuapsé, en Krasnodar, ha registrado un "incendio masivo" en las últimas horas por el impacto de "fragmentos de un dron" derribado por los sistemas de defensa antiaérea, según ha confirmado la Organización de Respuesta de Emergencias regional, sin informaciones sobre víctimas.

La situación ha llevado al alcalde de Tuapsé, Sergei Boiko, a ordenar una evacuación de los edificios situados cerca de la refinería y ha ordenar la apertura de un refugio en una escuela local. "Se pide a los residentes que sigan todas las recomendaciones (de las autoridades)", ha remachado el organismo.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado que durante las últimas horas han sido destruidos 186 drones lanzados por Ucrania en las regiones de Astracán, Volgogrado, Rostov, Kursk, Krasnodar, el mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.