Muere una persona en un ataque de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski

Archivo - Daños materiales en un edificio en Krivói Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, tras un ataque del Ejército de Rusia (archivo) - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra Krivói Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

El jefe del Consejo de Defensa de Krivói Rog, Oleksander Vilkul, ha indicado en un mensaje que el ataque con drones rusos ha alcanzado "una instalación de infraestructura". "Desafortunadamente, un hombre ha muerto y otro ha resultado herido", ha señalado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 123 drones y ha asegurado que 95 han sido destruidos, si bien ha confirmado impactos en 16 puntos del país. "El ataque continúa, dado que hay drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha pedido a la población que siga las normas de seguridad.