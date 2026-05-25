Mueren tres personas tras chocar un coche con un elefante en un parque nacional en Uganda

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en Uganda después de que la furgoneta en la que viajaban chocara con un elefante en el interior del Parque Nacional de las Cataratas Murchison, en el oeste del país, según ha confirmado la Policía.

El portavoz de la Policía ugandesa, Michael Kananura, ha señalado que el suceso tuvo lugar en torno a las 20.00 horas (hora local) del domingo, antes de apuntar que el conductor trasladaba a siete funcionarios de la Autoridad de Impuestos de Uganda (URA) desde Arua hacia la capital, Kampala.

Así, ha explicado en un comunicado en redes sociales que el conductor chocó con un elefante en la carretera de Arua y "perdió el control del vehículo", antes de subrayar que los heridos fueron inmediatamente trasladados a un hospital de Kiryandongo antes de ser evacuados a Kampala para recibir tratamiento médico.

"Se insta encarecidamente a los automovilistas a extremar la precaución al conducir por parques nacionales y áreas protegidas de vida silvestre, especialmente durante la noche, y a respetar estrictamente los límites de velocidad para evitar este tipo de incidentes", ha zanjado.

El parque nacional se encuentra situado en el oeste del país, cerca de la orilla oriental del lago Alberto, y recibe su nombre por las cataratas Murchison. El lugar es un área de conservación de flora y fauna y un punto turístico en el país africano.