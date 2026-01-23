La muerte de 11 personas a manos de las milicias ADF desata un nuevo éxodo en Kivu Norte (RDC)

Archivo - Imagen de archivo de una masacre de las ADF en Oicha (RDC) - Shi Yu / Xinhua News / ContactoPhoto - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades locales de República Democrática del Congo (RDC) han denunciado un nuevo éxodo de población en la provincia de Kivu Norte, en el este del país, a raíz de la muerte de 11 personas en dos nuevos ataques de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, por sus siglas en inglés), vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico.

El primer ataque ocurrió durante la madrugada del lunes al martes en la pequeña localidad de Mavwe Mavwe y se saldó con cinco muertos y numerosas casas incendiadas por las milicias, siguiendo su patrón tradicional de asaltos.

Poco más de 24 horas después, la tarde del miércoles, un segundo ataque de las ADF, esta vez contra la comunidad de Mako, se saldó con seis fallecidos, según han confirmado respectivamente el delegado del gobernador Monga Mabanga Julio al portal 7sur7 y elaborado por la sociedad civil del grupo Mwenye para la emisora Radio Elimu.

Como consecuencia, el delegado congoleño ha confirmado que la población del sector de Mwenye ha comenzado a desplazarse en masa por el territorio de Lubero.

"Están aterrorizados tras las matanzas", ha indicado Mabanga Julio mientras el representante de la sociedad juvenil local, Prince Kisyano, ha denunciado que "el enemigo ataca a civiles en zonas donde no hay fuerzas de seguridad" y hace falta "reforzar las posiciones" en el territorio entero.