La muerte del congresista Doug LaMalfa reduce la ventaja de los republicanos en la cámara baja del Congreso

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La muerte del congresista por California Doug LaMalfa, anunciada este martes, deja a los republicanos con una ventaja de solo cinco escaños (218 a 213) frente a la oposición demócrata en un escenario de por sí complicado tras la dimisión de la congresista Marjorie Taylor Green y el accidente que ha sufrido también este martes el congresista por Indiana Jim Baird.

LaMalfa, de 65 años, ha muerto de manera súbita, según ha confirmado el también congresista republicano, Tom Emmer, en sus redes sociales. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha declarado sus condolencias durante la reunión con el Partido Republicano de este martes en el Centro Kennedy de Washington.

"Siempre estuvo con nosotros hasta el final", ha indicado el presidente norteamericano.

El Partido Republicano, tal y como están las cosas, solo puede permitirse dos "deserciones" más o de lo contrario será incapaz de defender sus propuestas si los demócratas votan por unanimidad contra ellas.

Además, se da la circunstancia de que el escaño republicano de LaMalfa, que hasta ahora era una garantía, ha sido redistribuido por los demócratas de California para hacerlo más competitivo. La pérdida del titular dificultará aún más la defensa del escaño para el Partido Republicano en las elecciones legislativas de 2026.

Baird, por su parte, se encuentra ahora mismo estabilizado tras su accidente de coche, según han confirmado a Fox News fuentes próximas.