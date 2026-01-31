Un muerto en un ataque israelí en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego

Archivo - Bombardeo de un dron israelí en el sur de Líbano - Europa Press/Contacto/Taher Abu Hamdan - Archivo

Una persona ha muerto este sábado en un bombardeo israelí en Rabaa Thalathin, en el distrito de Nabatiye, en el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024.

El fallecido estaba realizando una reparación en el tejado de una vivienda de la localidad cuando se produjo el ataque de un dron israelí, según recoge la agencia de noticias oficial libanesa, NNA.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque contra un "terrorista" del partido-milicia libanés Hezbolá en el sur de líbano, aunque no da más detalles sobre lo ocurrido.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.