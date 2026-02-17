Un muerto y dos heridos críticos en un apuñalamiento en el oeste de Sídney

Archivo - Un agente de la Policía de Nueva Gales del Sur, en Australia - Europa Press/Contacto/Alexander Bogatyrev

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas y permanecen en estado crítico a raíz de un apuñalamiento que ha tenido lugar este martes en el oeste de Sídney, en el estado australiano de Nueva Gales del Sur.

"Alrededor de las 10.00 (hora local), los servicios de Emergencia han respondido a informes de un apuñalamiento en Merrylands Road, Merrylands. Oficiales de la Policía de Cumberland han acudido a la zona y se les ha informado de que un hombre ha apuñalado a varias personas antes de abandonar el lugar a pie", ha descrito la Policía estatal en un comunicado.

El cuerpo ha indicado además que el personal médico ha atendido a tres personas por "lesiones graves", si bien una, que "aún no ha sido identificada formalmente", "ha fallecido en el lugar" del crimen.

Los dos heridos han sido "trasladados al hospital en estado crítico" y, según las informaciones recogidas por la cadena australiana ABC, son un hombre de 22 años y una mujer de 47. De acuerdo al superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Simon Glasser, "no existe relación entre las tres víctimas".

El organismo ha informado en la misma nota de que los agentes han establecido una escena del crimen e iniciado una investigación en el marco de la cual "un hombre ha sido arrestado y trasladado a la comisaría de Policía de Granville".

A este respecto, Glasser ha declarado que "el presunto agresor es conocido por la Policía por delitos menores y diversos incidentes de salud mental", y es residente de la zona. Además, el responsable policial ha indicado que el cuerpo desconoce el motivo del suceso: "Parece que fue un ataque aleatorio", ha señalado.