Un muerto y seis heridos tras la caída de una estructura en un festival de música cristiano en Inglaterra

Archivo - Policía local inglesa - Europa Press/Contacto/Tayfun Salci

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 41 años ha fallecido y al menos otras seis personas han resultado heridas este viernes tras colapsar un cartel de grandes dimensiones en el Big Church Festival, un evento de música cristiana celebrado en Wiston Park, cerca de Steyning (en el sureste de Inglaterra).

La Policía del condado de Sussex ha confirmado que el colapso del cartel ha sucedido alrededor de las 15.38 horas (hora local) y que la víctima, un hombre de 41 años procedente de Eastbourne, ha fallecido en el propio recinto. Asimismo, las seis personas heridas han sido trasladadas a centros hospitalarios.

"Sabemos que había miles de personas en el festival y pedimos a cualquiera que tenga información o grabaciones de vídeo relevantes que, por favor, se ponga en contacto con nosotros. Pueden informar de ello por Internet o llamar al 112", ha informado el oficial al cargo Richard McDonagh, quien ha admitido ser consciente de la "inmensa angustia que esto habrá causado a los asistentes al festival".

Tras el suceso, la organización ha anunciado oficialmente la cancelación definitiva del festival --la cual había agotado sus entradas y preveía prolongarse hasta el próximo domingo-- y ha ordenado el desalojo inmediato de los miles de asistentes.

Los organizadores del festival han manifestado que "sus pensamientos están con los afectados", y que su prioridad inmediata es el "bienestar de las personas implicadas y ayudar a los asistentes a abandonar el recinto del festival de forma segura".

Uno de los asistentes, Theo Saville, que se encontraba en el festival durante lo sucedido, ha afirmado que un "gran cartel de madera" se había derrumbado cerca de la entrada de una zona de tiendas de campaña.

"El cartel cayó en la dirección del viento. Poco después nos dijeron que volviéramos a las tiendas de campaña y llegó un helicóptero", ha comentado, en declaraciones recogidas por la BBC.

Las primeras hipótesis apuntan a que las fuertes rachas de viento registradas en la zona habrían provocado la caída del cartel cerca de la entrada a una carpa. La Policía local ha abierto una investigación conjunta con la Dirección de Salud y Seguridad y las autoridades locales para esclarecer las circunstancias de lo sucedido, solicitando la colaboración de los asistentes del festival y de los testigos del accidente.