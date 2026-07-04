Un muerto y varios heridos en diez ataques israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego

Traslado de un cadáver a un hospital de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este sábado en los al menos diez ataques israelíes registrados durante la jornada en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

La muerte se ha registrado en un ataque de un avión de combate israelí sobre el barrio de Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza, según han informado fuentes locales citadas por la agencia de noticias palestina Sanad.

En total ha habido diez ataques de las fuerzas militares israelíes entre ataques de aviación, bombardeos de artillería y demoliciones de estructuras en el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad del gobierno palestino en la Franja de Gaza --controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- ha publicado este sábado un nuevo balance de víctimas de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza que refleja 16 nuevos cadáveres recibidos en los hospitales gazatíes durante la jornada del viernes: seis nuevos fallecidos, un herido que ha fallecido por la gravedad de sus heridas y nueve cuerpos recuperados tras ataques anteriores.

Desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre de 2025 han muerto 1.066 personas y 3.444 han resultado heridas. Desde el inicio de la escalada del 7 de octubre de 2023 son 73.090 los muertos y 173.553 los heridos.

Mientras, en Cisjordania, El Centro de Información Palestino Muta ha informado este sábado de que durante el mes de junio se constataron 6.856 ataques de colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, lo que derivó en la muerte de 7 personas y otras 184 heridas. Además se han recogido 1.140 incursiones, 676 detenciones y 1.621 controles de carretera con restricciones, además del cierre de 249 vías.

El informe menciona 106 acciones de colonización y 596 ataques de los colonos judíos en Cisjordania. Además ha habido 64 palizas, 95 confiscaciones de propiedades palestinas, 308 tiroteos, 41 ataques a lugares religiosos, 15 ataques contra periodistas y personal sanitario, seis ataques contra la educación, diez desplazamientos forzosos y represión de dos manifestaciones.

El último balance oficial eleva a 1.179 los muertos y más de 12.532 los heridos en ataques militares y de colonos israelíes en Cisjordania desde el 7 de ocbure de 2023, por lo que son ya 74.269 los fallecidos en ambos territorios palestinos desde el comienzo de la escalda.

Además hay más de 24.000 detenciones, de las que 9.299 corresponden a casos de personas que continúan retenidas en las cárceles israelíes. De éstos, 3.244 están detenidos sin cargos. Israel ha confirmado la muerte de 90 presos palestinos en sus cárceles en este plazo.