Una multitudinaria 'rave' ilegal de tres días en el centro de Francia acaba con 33 intoxicados y 600 multas

MADRID 3 May. (EUROPA MPRESS) -

Al menos 33 personas han necesitado de atención médica en el centro de Francia por intoxicación por drogas, cinco de ellas de urgencia, y más de 600 han sido multadas por las autoridades al final de tres días de una multitudinaria fiesta ilegal organizada en el departamento de Cher.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, ha tenido que desplazarse al lugar para denunciar un "evento totalmente ilegal" como ha sido el festival de música electrónica Teknival en un campo de tiro perteneciente a la Dirección General de Armamento (DGA) francesa, situado entre Bourges y Cornusse, y que ha llegado a reunir a más de 40.000 personas en su apogeo el sábado por la tarde.

Se da la circunstancia de que los organizadores de la fiesta eligieron deliberadamente Bourges como escenario porque es la localidad natal de Nuñez, al que han criticado en numerosas ocasiones por sus políticas de represión contra los macroeventos gratuitos en Francia, según 'Le Figaro'.

"Esta situación es inaceptable. No obstante, el Estado ha intervenido para garantizar la seguridad de los participantes y de los residentes locales", ha añadido el ministro, ya en redes sociales.

De todas formas, y para intentar garantizar en la medida de lo posible la salud los asistentes, cuarenta y cinco bomberos y treinta rescatistas de Protección Civil han permanecido apostados cerca del Teknival durante todo el evento, según ha informado el prefecto de Cher, Philippe Le Moing Surzur.