Museveni y el líder opositor Bobi Wine se acusan mutuamente de ser el "enemigo" de Uganda

Publicado 18/10/2019 22:57:19 CET

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, y el líder opositor Robert Kyagulanyi, más conocido como Bobi Wine, se han acusado mutuamente este viernes de ser el "enemigo" del país, en el marco de las tensiones políticas de cara a las presidenciales de 2021.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC, el mandatario ugandés ha descrito a Boni Wine como "un enemigo de la prosperidad del país", al tiempo que ha negado que las autoridades repriman a la oposición.

"Bobi Wine fue a Estados Unidos y dijo que la gente no debería invertir en Uganda. Eso significa que es un enemigo del progreso en Uganda. Cuando vas a decir a extranjeros que no deben invertir en tu país, lanzas la guerra contra nuestra prosperidad", ha argumentado.

Así, ha dicho que "esa podría ser una de las razones (de la cancelación de los conciertos de Bobi Wine, un popular cantante en el país". "Eso me temo. No he hablado con la Policía de los detalles", ha añadido.

Museveni ha defendido además su decisión de volver a presentarse como candidato a la Presidencia y ha subrayado que dejará de hacerlo cuando se lo pida su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional (NRM).

"Mi casa me espera, pero Uganda tiene asuntos que abordar. Son esos asuntos los que nos hacen hacer lo que decidimos hacer políticamente junto a nuestros colegas", ha sostenido. "Si la fraternidad del NRM piensa que ya no necesita la contribución de los mayores, felizmente me iré a hacer otras cosas", ha explicado.

Por otra parte, ha abogado por ver el paro juvenil "no como una amenaza, sino como una oportunidad" y ha achacado parte de la situación a la "mentalidad" de los jóvenes ugandeses.

"Algunos esperan trabajos de guante blanco en vez de buscar otros. Hay agricultura comercial, industria, empresas, servicios y tecnología de las informaciones. Estamos trabajando para crear trabajos para nuestro pueblo", ha remachado.

"GOBIERNA A PUNTA DE PISTOLA"

En respuesta a la entrevista, Bobi Wine ha denunciado que, "sin vergüenza alguna", Museveni le tilda de "enemigo del progreso". "Señor presidente, su primer nombre es corrupción, el segundo es mentiroso y el tercero es déspota", ha dicho.

"Has atropellado a nuestro país, matado a nuestra gente, destruido instituciones y nos has gobernado a punta de pistola. Usted es el enemigo de Uganda", ha señalado, a través de un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

El límite de dos mandatos de los presidentes de Uganda fue abolido en 2005 para permitirle presentarse a las elecciones. La Constitución contempla los 75 años como edad máxima para concurrir a los comicios.

Sin embargo, el Parlamento aprobó una enmienda para este límite, allanando el camino a una nueva candidatura de Museveni. Recientemente, Kyagulanyi anunció que se presentaría a la Presidencia.

Museveni, de 75 años y uno de los mandatarios de África que más tiempo lleva en el cargo --desde 1986--, obtuvo un nuevo mandato de cinco años en 2016 en unas elecciones que la oposición consideró fraudulentas, extremo que él niega.

Los críticos acusan a Museveni de utilizar las fuerzas de seguridad y el poder judicial para reprimir a la oposición y aseguran que las autoridades del Gobierno no son castigadas por los casos de corrupción.

El encarcelamiento de líderes opositores forma parte de la rutina de las fuerzas de seguridad, que en muchas ocasiones han sido criticadas por su extrema dureza a la hora de reprimir las protestas y manifestaciones.