Museveni toma posesión para un séptimo mandato en Uganda tras su victoria en las elecciones de enero

Archivo - El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Hajarah Nalwadda - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha tomado posesión este martes para un séptimo mandato al frente del país africano después de su victoria en las elecciones celebradas en enero, en las que se impuso con más del 70% de los votos, entre denuncias de presunto fraude por parte del líder opositor, Robert Kyagulanyi.

Museveni, de 81 años, ha prometido durante su discurso en la capital, Kampala, lograr avances en la lucha contra la pobreza y lograr mejoras a nivel social, un acto marcado por un fuerte despliegue de seguridad y la presencia de miles de seguidores y numerosos jefes de Estado.

Así, ha manifestado que las autoridades "han sentado las bases con carreteras, electricidad y paz" y ha abogado por "garantizar que todos los ugandeses entran en la economía" del país africano, incluida "la entrada en la fase de producción de petróleo" para destinar los fondos a "educación científica, ferrocarriles y generación de electricidad".

Museveni, que ha estado acompañado por su hijo y jefe del Ejército, Muhoozi Kainerugaba, ha tenido palabras críticas también con el partido de Kyagulanyi --conocido como Bobi Wine--, al que ha acusado de estar implicado en incidentes violentos antes de las elecciones de enero, algo rechazado por la Plataforma Unitaria Nacional (NUP, según sus siglas en inglés).

El mandatario, en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), se hizo con cerca del 72% de las papeletas, según los datos de la comisión electoral del país africano, ratificados posteriormente por los tribunales.

La votación tuvo lugar tras una campaña electoral marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".

El presidente llegó al poder tras la toma de Kampala por parte de su Ejército de Resistencia Nacional (NRA) y la expulsión el cargo de Tito Okello, quien un año antes había encabezado un golpe que puso fin al régimen de Obote, acusado de abusos y violaciones de los Derechos Humanos.

Sin embargo, su imagen de liberador no fue sucedida por la celebración de elecciones presidenciales, que no tuvieron lugar hasta una década más tarde, en 1996. Desde entonces, Museveni ha revalidado su mandato en medio de denuncias sobre violaciones de los Derechos Humanos y casos de fraude, rechazadas de manera continuada desde Kampala.