Musk bromea con los resultados de las 'midterms': "Supongo que mis láseres espaciales para interferir no funcionaron"

Archivo - El magnate sudafricano Elon Musk (archivo) - Patrick Pleul/dpa Pool/dpa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fundador y consejero delegado de SpaceX y Tesla, Elon Musk, ha ironizado este miércoles con la derrota del Partido Republicano --al que entregó una cifra récord en donaciones-- en las elecciones de medio mandato, en las que los demócratas han logrado hacerse con el control de las dos cámaras del Congreso.

"Supongo que mis láseres espaciales para interferir en las elecciones no han funcionado esta vez", ha dicho en un mensaje en redes sociales tras la confirmación del duro varapalo sufrido en las urnas por el partido del inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

El magnate sudafricano ha donado más de 445 millones de dólares (casi 400 millones de euros) durante el actual ciclo electoral para impulsar a los candidatos republicanos, lo que le convirtió en el mayor donante en unos comicios en Estados Unidos desde la eliminación en 2010 del gasto electoral ilimitado.