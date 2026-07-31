Musk denuncia una "invasión" en Ceuta que atribuye a la política migratoria del Gobierno de España

Migrantes cruzan desde Marruecos a Ceuta, a 30 de julio de 2026 - Europa Press/Contacto/Moha Belkasen

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magnate sudafricano Elon Musk ha denunciado que la entrada ilegal de decenas de miles de personas en la ciudad autónoma de Ceuta procedentes de Marruecos es una "invasión" del territorio español y ha asegurado que la "inmigración ilegal" representa una carga prácticamente insostenible para la economía española.

"Es matemática básica: si España ofrece a los inmigrantes beneficios gratuitos que superan el nivel de vida del 90% de la población mundial, se crea un incentivo para que el 90% de la población mundial se traslade a España, ¡lo que equivale a unos 7.000 millones de personas!", ha argumentado el CEO de Tesla, SpaceX y X, el hombre más rico del mundo, conocido por sus posiciones ultranacionalistas.

Musk ha hecho gala de esta posición a lo largo de varios mensajes publicados en las últimas horas en su red social, como otros tantos exponentes de la ultraderecha. El magnate ha estimado que, como todas las personas que han llegado en las últimas horas a España a través del espigón del Tarajal "son hombres en edad militar", significa que "se trata de una invasión".

El que fuera también asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acompañado algunos de estos mensajes con vídeos de la película de terror 'Guerra Mundial Z', protagonizada por Brad Pitt, que relata la invasión a escala mundial de una horda interminable de muertos vivientes.