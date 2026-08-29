Naciones Unidas alerta del empeoramiento de la violencia armada y de la desnutrición infantil en Haití

Archivo - Manifestante con la bandera de Haití - Europa Press/Contacto/Dominic Gwinn

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Naciones Unidas ha advertido este viernes del vertiginoso deterioro de la seguridad y de la situación humanitaria en Haití, marcado por las masacres a manos de bandas armadas y el aumento drástico de la desnutrición entre los menores de cinco años.

El representante de la ONU en el país caribeño, Carlos Ruiz Massieu, ha denunciado ante el Consejo de Seguridad la "horrible masacre" perpetrada la madrugada del 24 de agosto en la comuna de Kenscoff, en las afueras de Puerto Príncipe, por bandas que ejecutaron a vecinos y quemaron viviendas, y que dejaron al menos 47 muertos. Una masacre a la que Massieu se ha referido como "profundamente impactante, pero que no se trata de una tragedia aislada".

"Sin mejores condiciones de seguridad, los esfuerzos para fortalecer la gobernanza, acelerar el proceso político y avanzar en los preparativos electorales seguirán estando severamente limitados y expuestos a retrocesos", ha subrayado el representante ante el deterioro del orden público, el cual estaría ahogando cualquier avance institucional.

UNO DE CADA TRECE NIÑOS SUFRE DESNUTRICIÓN AGUDA

A esta ola de violencia se suma el grave deterioro de la salud infantil. Según los datos de la Encuesta Nacional de Nutrición SMART 2026 elaborada por UNICEF, casi uno de cada trece niños de entre 6 meses y 5 años en Haití sufre desnutrición aguda, aumentando en dos puntos porcentuales desde el último registro llevado a cabo en 2023.

"Estos resultados se producen en un contexto de inseguridad prolongada, dificultades económicas y necesidades humanitarias que siguen limitando el acceso de las familias a alimentos nutritivos suficientes, a la atención sanitaria y a los servicios de nutrición", ha advirtido la representante adjunta de UNICEF en Haití, Yannig Dussart.

Naciones Unidas ha hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional para cubrir un déficit presupuestario superior al 64% en sus fondos de respuesta nutricional en el país.

MÁS DE 1.400 PERSONAS HAN MUERTO ENTRE ABRIL Y JUNIO EN EL PAÍS

"Las muestras de preocupación son importantes y reflejan nuestra solidaridad con el pueblo haitiano, pero deben ir acompañadas de medidas sostenidas. Haití necesita urgentemente que los compromisos ya asumidos se traduzcan en resultados concretos", ha concluido Massieu en una carta dirigida a la presidenta del Consejo de Seguridad, Christina Markus Lassen, que ejerce la presidencia rotatoria encargada a Dinamarca durante este mes.

Según otro estudio de la ONU, más de 1.400 personas han muerto entre los meses de abril y junio de 2026 en Haití, víctimas de una violencia desatada por las pandillas que, según ha alertado la organización, se está "extendiendo geográficamente" por el país en un momento en el cual las autoridades intensifican su campaña contra ellas en Puerto Príncipe, la capital.