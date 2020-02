Naciones Unidas destina 30 millones de dólares para paliar la emergencia humanitaria en el noroeste de Siria

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de ayuda de emergencia y subsecretario general de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, ha anunciado en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que el Fondo Central de Respuesta en Emergencias destinará 30 millones de dólares para paliar la emergencia humanitaria en el noroeste de Siria.

En un comunicado, la ONU ha recordado que los últimos ataques aéreos y bombardeos en el noroeste de Siria han provocado el desplazamiento de unas 586.000 personas y ha subrayado que la continuación de las operaciones militares deja en riesgo a decenas de miles de personas en el noroeste de Siria.

"Hemos visto imágenes caóticas en localidad tras localidad con vehículos dirigiéndose a todas las direcciones para intentar huir. Las personas que se acaban de trasladar no tienen un refugio adecuado. Decenas de miles de personas están en escuelas, mezquitas y edificios inacabados. Muchos están en tiendas en el barro, expuestos al viento, la lluvia y al frío extremo", ha advertido el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU.

Syria: "Massive waves of civilian displacement and loss of life must stop now"

