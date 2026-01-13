Nasralla pasa página a la crisis electoral y prepara su "última" candidatura presidencial para 2029

Archivo - Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal de Honduras, en un acto electoral. - Europa Press/Contacto/Seth Sidney Berry - Archivo

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Liberal de Honduras, Salvador Nasralla, ha anunciado este martes que prepara su "última" candidatura presidencial en Honduras de cara a 2029, pasando página así a la polémica electoral después de unos comicios marcados por las denuncias de fraude electoral y la injerencia del presidente estadounidense, Donald Trump, a favor del presidente electo, el ultraderechista Nasry Asfura.

"Desde ya empiezo a perfilar a quienes me acompañarán en 2028 en mi último intento por llegar a la presidencia para erradicar de raíz la corrupción", ha declarado en un mensaje en redes sociales en el que da indicaciones a los diputados electos sobre próximas votaciones como el siguiente presidente del Congreso hondureño.

Nasralla, que hasta ahora defendía que su formación ganó "por amplio margen" las elecciones y acusaba de fraude al Consejo Nacional Electoral (CNE) por la interrupción en el recuento, ha indicado que ya está pensando en su equipo para los próximos comicios, toda vez su rival, Asfura, del Partido Nacional, ha sido reconocido como ganador tanto por los órganos electorales como por autoridades internacionales como Estados Unidos y la Unión Europea.

El dirigente ha señalado que, dado que el Partido Nacional y el Partido Liberal cuentan con 41 diputados en el Congreso, debe haber un "equilibrio en la gobernanza", por lo que ha ordenado a los representantes de su formación que voten solo a un candidato liberal para dirigir el Congreso hondureño.

"Ningún diputado Liberal de los 41 está autorizado para dar su voto al Partido Nacional, ya que el pueblo de Honduras no quiere que el poder total de un solo partido siga corrompiendo la política hondureña como ocurrió entre 2010 y 2022", ha indicado.

Asfura fue recibido este lunes por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al que felicitó por su victoria electoral en los comicios de finales de noviembre y atrajo para el objetivo de hacer que el hemisferio occidental "sea más seguro y próspero".

Las elecciones estuvieron marcadas por las denuncias de fraude electoral e injerencia del presidente estadounidense. El Partido Liberal y el oficialista LIBRE fueron los actores que más criticaron las interferencias en el proceso electoral, en medio de un escrutinio alargado por más de 20 días por los retrasos del CNE.

En este contexto, la presidenta saliente de Honduras, Xiomara Castro, ha propuesto en un decreto realizar un nuevo recuento electoral, paso que ha criticado la Unión Europea que da por válido el recuento de los órgano electorales hondureños. Si todo fuera según lo previsto, Castro dirigirá el país hasta el próximo 27 de enero, fecha en la que arrancara el mandato Asfura.