Nawrocki logra entrar a la sede del Constitucional en Polonia tras bloqueo liderado por la nueva presidenta de la Corte

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, ha logrado entrar este sábado a la sede del Tribunal Constitucional tras un bloqueo liderado por la recién nombrada presidenta de la corte, Anna Korwin-Piotrowska, en el estallido definitivo de la crisis sobre la composición del Tribunal.

En un vídeo difundido por el portavoz de la Presidencia, Rafal Lekiewicz, se aprecia al jefe de Estado forzando la entrada al edificio entre empujones e increpaciones de varias personas que trataban de impedirle el paso, entre ellas la nueva presidenta del Constitucional, a quien Nawrocki empuja levemente para abrirse paso.

"Se acaba de documentar la comisión de un delito cuando los ocupantes han intentado impedir la entrada del presidente de Polonia al Tribunal Constitucional y han vulnerado su inviolabilidad", ha declarado.

En otro tono, el candidato vetado al Constitucional y principal asesor jurídico del Gobierno de Tusk, Maciej Berek, ha difundido un vídeo similar de la entrada del presidente, aunque en este caso ha afirmado que este "ha agredido físicamente a Korwin-Piotrowska y al resto de jueces del Tribunal Constitucional".

Mientras tanto, la tensión se mantiene en el exterior y las inmediaciones de la alta corte. El presidente ultraconservador permanece a estas horas en el interior de la sede, la cual continúa acordonada por efectivos de la Policía polaca, mientras a las puertas del edificio se suceden las protestas lideradas por figuras como Jaroslaw Kaczynski, presidente del partido Ley y Justicia (PiS), formación a la que pertenece el propio Nawrocki.

Previamente, Korwin-Piotrowska había manifestado en repetidas ocasiones su intención de mantener una reunión a solas con Nawrocki en el interior del Tribunal Constitucional.

En relación, el embajador polaco en Rumanía, Pawel Soloch, ha presentado su dimisión, sumándose a la renuncia previa del jefe de la delegación diplomática en China.

ESTALLIDO DE LA CRISIS SOBRE LA CÚPULA DE LA CORTE

El conflicto comenzó a principios de este año, cuando Nawrocki, se negó a juramentar a tres de los seis jueces propuestos por el Parlamento. El presidente del Constitucional, Bogdan Swieczkowski, declinó permitir que los jueces elegidos por la actual mayoría parlamentaria asumieran sus funciones.

El nombramiento adicional ante el Parlamento de Maciej Berek, principal asesor jurídico del Gobierno del primer ministro Donald Tusk, como juez del Tribunal Constitucional terminó por acelerar la situación: el presidente Nawrocki también se negó a prestarle juramento.

Esta tarde, la agencia oficial de noticias polaca PAP avisó de que Swieczkowski y su adjunto, Bartlomiej Sochanski, habían sido suspendidos durante un mes y que sus nombres habían desaparecido de la página web del tribunal por orden de la jueza Anna Korwin-Piotrowska, quien ha aparecido ante la televisión polaca para anunciar que se ha convertido en la nueva presidenta de la corte.

Minutos después de los anuncios en la web, la corte aseguró en sus redes sociales que la página fue objeto de una "toma ilegal", que Korwin-Piotrowska no representa al tribunal, y que cualquier persona que participe en estas actividades "está cometiendo el delito de golpe de Estado".

Por su parte, Tusk declaró que la restauración del Estado de derecho "es un deber" y que "tras años de arbitrariedad" ha comenzado "un proceso difícil, a veces doloroso, que requiere una acción decidida" porque "no hay otro camino".