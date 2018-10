¿Qué se necesita para prevenir un brote de cólera en un campamento para desplazados?

Actualizado 22/09/2018 10:02:08 CET

YUBA, 22 Sep. (Por Cecil Laguardia, World Vision Sudán del Sur) -

"La gente de la comunidad no sabía qué causó el brote de cólera. De alguna manera, había una sospecha general de que la práctica de la defecación al aire libre era un factor importante", afirma Matiek Gatluak, un padre de siete hijos, miembro del comité de saneamiento del Área de Protección Temporal de Leer (APT), en el condado Leer (Sudán del Sur).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó sobre el primer brote de cólera en el estado de Unity en 2016 que afectó a 3.000 personas.

La familia de Gatluak se convirtió en desplazada interna cuando estallaron intensos combates en el condado de Leer. "Mi familia llegó a este campamento donde los servicios eran limitados: no había manera de encontrar comida ni instalaciones de saneamiento. Fue una situación horrible que no olvidaré en toda mi vida", recuerda Gatluak.

Cuando se produjo el brote de cólera, la mayoría de los afectados fueron los niños, las madres gestantes y madres lactantes y los ancianos. "No había letrinas. Todos defecaban por cualquier sitio, empeorando la situación. El mal olor impregnaba el aire y todo estaba lleno de moscas", comenta Gatluak.

El grupo humanitario de Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) formado en el campamento en colaboración con UNICEF e?nYuba solicitó a World Vision que construyera letrinas de emergencia en el APT de Leer. En colaboración con la Universal Intervention and Development Organization (ONUDI), World Vision pudo atender la solicitud.

El primer paso fue la construcción de doce letrinas de emergencia señalizadas con marcadores de género. Seis de estas letrinas estaban dedicadas a mujeres para proporcionarles seguridad y privacidad. En segundo lugar se llevó a cabo la instalación de lavaderos para poder lavarse las manos en cada una de las letrinas.

A continuación, se seleccionó a los hogares que tienen un miembro con discapacidad para promover la inclusión de la discapacidad durante la implementación del proyecto, de tal forma que pudieran acceder a los sistemas de agua, saneamiento e higiene.

Por último, se realizó una limpieza de los alrededores del campamento y se trabajó en la capacitación sobre medidas de higiene y saneamiento para evitar nuevos brotes de cólera y otras enfermedades transmisibles. La eliminación segura de los desechos, el correcto lavado de manos y, en general, la gestión de la higiene se destacaron como una necesidad durante la formación.

EL ACCESO A SISTEMAS DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE SALVA VIDAS

No fue un proyecto fácil de implementar. "Los materiales de construcción hubo que transportarlos en pequeños aviones para llevarlos al condado de Leer, ya que los aviones grandes, de más de 2 toneladas, no pueden aterrizar en la pista. Resultó muy costoso ya que los aviones pequeños pueden transportar materiales limitados y hubo que realizar varios viajes", explica Biruk Beyene Kebede, director de proyecto.

"El transporte por carretera tampoco era posible ya que los caminos son intransitables para los camiones y además, existía el peligro de ser secuestrados por grupos armados. Pero cuando sabes que la vida de miles de personas está en peligro debido a la propagación de enfermedades, necesitas actuar con rapidez", añade.

A pesar de las dificultades, el proyecto ha ayudado a cerca de 150.000 personas, se han construido 94 letrinas en dos condados, un hospital, y también se rehabilitaron cinco pozos.

Una vez que se establecieron las nuevas instalaciones, hubo una disminución significativa de los casos de diarrea y no se informó de nuevos brotes de cólera. "Me siento aliviado porque mis hijos ya no sufren de diarrea", dice Gatluak.