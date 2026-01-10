Las negociaciones entre el Gobierno y el principal sindicato de Bolivia terminan por desacuerdo sobre subsidio al diésel

Archivo - Protestas en Bolivia (archivo). - Europa Press/Contacto/Diego Rosales - Archivo

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Central Obrera Boliviana (COB), sindicato que ha encabezado las protestas contra el fin del subsidio al diésel en Bolivia, se ha levantado de la mesa de negociación con el Gobierno de Rodrigo Paz ante la negativa de las autoridades a acabar con el Decreto 5503, que suspende las ayudas a este combustible junto a otro centenar de disposiciones.

"Todo tiene un final, lastimosamente hemos recibido la negativa del Gobierno de que se abrogue este maldito decreto 5503, y hemos recibido un 'no' como respuesta", ha indicado el líder sindical Mario Argollo en declaraciones recogidas por la cadena de televisión Unitel.

En este sentido, los sindicalistas han apostado por incrementar las movilizaciones en las calles y carreteras del país, convocando a "todo el pueblo boliviano" a fin de presionar al Gobierno para que derogue el decreto que traerá "hambre" a las próximas generaciones.

Por su parte, las autoridades bolivianas han criticado la intransigencia de la COB y han asegurado que sus posiciones han sido contradictorias, sosteniendo que las negociaciones seguían un buen camino hace unos días.

"Hace dos días parecía que teníamos un acuerdo porque la COB, la dirigencia nos ha mostrado una posición de que había artículos buenos y otros que son malos, que merecían observación y avanzamos en ese trabajo y había un principio de acuerdo", ha indicado el ministro de Economía boliviano, José Gabriel Espinoza.

El ministro boliviano ha pedido a la COB que refleje por escrito su posición para "hacer conocer a la población cuál es la real posición de la organización", una petición que según Espinoza habría motivado la salida del sindicato de la mesa de negociación.

A pesar de la situación, el Gobierno ha indicado que se mantiene abierto al diálogo, pero que tomará "las medidas que correspondan" para hacer frente a los bloqueos que ya se están produciendo a lo largo del país latinoamericano.

Por el momento, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ha informado de 52 puntos de bloqueo, de los cuales casi la mitad se encuentran en el departamento de La Paz.

El pasado mes al menos ocho personas fueron detenidas en las protestas que tuvieron lugar en La Paz contra las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente boliviano, Rodrigo Paz.