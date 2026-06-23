El negociador británico del Brexit pide a Burnham que repiense la política de 'reset' con la UE

Archivo - El ex negociador jefe de Reino Unido para el brexit, David Frost. - Peter Byrne/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera negociador jefe británico para el Brexit David Frost ha pedido al exalcalde de Mánchester y principal favorito a suceder a Keir Starmer como primer ministro, Andy Burnham, que repiense la estrategia de 'reset' con la Unión Europea, incidiendo que algunos acuerdos en materia energética o sanitaria implica "someterse" a normativas europeas.

En el foro en Londres de la organización Reino Unido en una Europea cambiante, que coincidía con el décimo aniversario de la celebración del referéndum en el que la ciudadanía británica apoyo salir del bloque europeo, Frost ha cuestionado la política de "reinicio" impulsada por Starmer, incidiendo en que resulta un "error" buscar acuerdos con la UE que obliguen a Reino Unido ser un receptor de normas comunitarias.

"No creo que los defensores del reset lo hayan pensado bien. No reflexionaron lo suficiente sobre las opciones y los procedimientos", ha señalado sobre el primer ministro saliente, incidiendo en que su sucesor, apuntando directamente a Burnham tiene que recalibrar esta estrategia.

"Mi consejo para Andy Burnham sería que, si continua con el reset, entonces no acepte someterse a nuevas leyes", ha indicado el negociador jefe británico durante el Ejecutivo de Boris Johnson.

Así las cosas, ha advertido de acuerdos como el sanitario y fitosanitario o la adhesión al Sistema de Comercio de Emisiones, negociadas por Starmer, alertando de que se trata de "elementos que implican la aplicación de legislación de la UE".

Sobre la continuidad en programas de ámbito cultural y universitario, como "Erasmus+ y otras iniciativas", ha considerado que es cuestión del nuevo Gobierno "convencer de que esto supone un buen uso de nuestros recursos".

Así, Frost se ha mostrado "escéptico" con que sea el momento adecuado para llegar a un acuerdo sobre movilidad juvenil y de "hacer concesiones a los europeos que no concedemos a otros", en referencia a que los alumnos de intercambio paguen las mismas tasas universitarias que los estudiantes británicos.