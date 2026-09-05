Nepal confirma el rescate de dos supervivientes diez días después de la devastadora riada

Ciudadano chino rescatado tras la riada en Nepal - EJÉRCITO DE NEPAL

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han confirmado el rescate de dos supervivientes de diez días después de la devastadora riada que golpeó el norte del país y la frontera con China, que ha dejado más de 1.340 muertos y casi 5.000 desaparecidos.

"Un equipo conjunto de la Policía Nacional de Nepal y la Fuerza de Policía Armada de Nepal rescató a una mujer sana y salva de Betrawati, en el distrito de Nuwakot", ha informado la Policía nepalí en un mensaje en redes sociales.

Se trataba de una mujer de 64 años que logró salvarse de las inundaciones al situarse en los pisos superiores de un edificio de cuatro plantas que se derrumbó durante el desastre. La mujer fue encontrada entre los escombros y evacuada en helicóptero a un hospital de la capital, Katmandú.

En otro rescate, un ciudadano chino ha sido rescatado con vida en el interior del túnel de la planta hidroeléctrica Trishuli-1, también diez días después de quedar sepultado por las inundaciones, según ha informado el Ejército de Nepal.

El hombre se encontraba a unos 200 metros en el interior del túnel y fue encontrado por un equipo de rescate conjunto de militares nepalíes y rescatistas extranjeros.

Estos rescates milagrosos se suman al hallazgo con vida este viernes de dos personas que quedaron atrapadas en un túnel sepultado por la devastadora inundación registrada el 26 de agosto en el norte del país.