Nepal eleva a unos 1.370 los muertos por la inundación en la frontera con China, con más de 5.100 desaparecidos

Daños materiales en Nuwakot, Nepal, por la devastadora inundación registrada el 26 de agosto de 2026 en la frontera con China (archivo) - Shankar Bhujel / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Nepal han elevado este miércoles a cerca de 1.370 los muertos a causa de las devastadoras inundaciones registradas el 26 de agosto en el norte del país, en un punto situado en la frontera con China, al tiempo que han afirmado que más de 5.100 personas siguen desaparecidas, incluidos unos 590 extranjeros.

La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último boletín, publicado a través de redes sociales, que hasta la fecha se han recuperado 1.367 cadáveres, entre ellos 363 en Chitwan, 226 en Nawalparasi Este y 222 en Nawalparasi Oeste.

Asimismo, ha afirmado que 5.132 personas siguen desaparecidas, en un momento en el que las esperanzas de hallar supervivientes siguen disminuyendo por el tiempo que ha pasado desde la tragedia, al tiempo que ha apuntado que 13.646 personas han sido rescatadas en las zonas afectadas por la inundación.

A las cifras ofrecidas por Nepal se suman al menos 43 muertos y alrededor de 550 desaparecidos en territorio chino a causa de la tragedia, tal y como señalaron las autoridades del gigante asiático en su último balance, así como tres cadáveres recuperados en India.