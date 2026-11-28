Archivo - El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu - Gil Cohen Magen / Xinhua News / Europa Press

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro en funciones de Israel, Benjamin Netanyahu, estaría dispuesto desde este viernes a ofrecer un acuerdo de rotación en el Gobierno por el que ejercería como primer ministro alterno junto al líder del partido Yashar, Gadi Eisenkot, según informan medios locales.

Según ha informado la emisora pública Kan, la oferta ya se habría trasladado a través de canales extraoficiales --una vía que permitiría al Likud de Netanyahu, el partido más votado en las últimas elecciones, desmentir la información-- y habría provocado una fuerte división interna en el seno de la formación ultraconservadora.

El líder del partido Yisrael Beitenu, Avigdor Liberman, advirtió de dicho escenario, en el que Netanyahu podría ofrecerle a Eisenkot un cargo de primer ministro rotatorio como estrategia para descarrilar la formación de un nuevo gobierno.

"El gobierno de cambio está tomando forma. No descartaría la posibilidad de que (Netanyahu) le ofrezca a Gadi Eisenkot una rotación en la que Netanyahu ocuparía el segundo lugar, pero todos deben entender: esto es simplemente una estratagema", escribió el conservador en sus redes sociales.

Según Liberman, el primer ministro israelí estaría buscando una excusa para repetir las elecciones y, de esta forma, su estrategia pasa por prolongar las negociaciones de unidad con el partido de Eisenkot hasta el último momento, justo antes de romperlas. "Todos los actores en la arena política deben interiorizar esto", ha reivindicado.

Este mismo viernes, Eisenkot ha puesto punto y final a las conversaciones con el partido Likud para formar un gobierno de unidad en Israel y ha declarado su intención de completar sus negociaciones de gobierno con partidos opositores al mandatario antes de que expire el plazo dado por el presidente israelí, Isaac Herzog, el próximo 6 de diciembre.

El líder de Yashar afronta ahora una negociación a contrarreloj cada vez más compleja, ya que necesita el respaldo de los 19 escaños de los partidos árabes, formaciones que rechazan compartir gobierno con varios de los socios --como el Partido Demócrata de Yair Golan o el de Liberman-- con los que Eisenkot ya ha alcanzado un principio de acuerdo.