Netanyahu admite "errores de Inteligencia" durante los ataques del 7 de octubre pero descarta una "traición"

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha admitido este jueves que durante los ataques del 7 de octubre de 2023 se produjeron "errores de Inteligencia", pero ha descartado que hubiera acto de "traición" alguna por parte de los servicios secretos israelíes.

"Hubo un grave fallo a nivel de Inteligencia", ha afirmado, al tiempo que ha acusado al ahora exjefe del Shin Bet Ronen Bar --cuya destitución ha sido duramente criticada por la oposición y considerada "ilegal" por el Tribunal Supremo del país-- de falsificar el protocolo de una reunión celebrada el mismo día del ataque.

Durante unas declaraciones ante la Comisión de Exteriores y Defensa del Parlamento israelí (conocido como Knesset), Netanyahu ha señalado que espera "despejar así" la idea sobre una posible traición aquel día, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

En este sentido, el mandatario ha hecho hincapié en que nadie pensó durante aquella jornada en que "Hamás atacaría" Israel ese día, y ha citado varias conversaciones que mantuvo entonces con altos cargos del Gobierno, entre ellos Bar, así como el ex ministro de Defensa Benny Gantz y el ex primer ministro Naftali Bennet.

Netanyahu ha afirmado que "todos ellos pensaban que Hamás había sido disuadido" de llevar a cabo actos de este tipo, si bien se desconoce el motivo por el que mantuvo conversaciones sobre ese asunto.

Por otra parte, ha explicado que trató de acabar con la vida de los líderes de Hamás en 2014, pero se topó con la oposición del establishment militar. Así, habría rechazado al menos en once ocasiones matar a Yahya Sinwar --que encabezaba el grupo armado palestino en la Franja de Gaza-- en los meses previos a octubre de aquel año.

Netanyahu ha aprovechado la ocasión, además, para afirmar que Bar falsificó documentos. El exjefe de la Inteligencia dimitió el año pasado después de que Netanyahu intentara destituirlo en una disputa que acabó en el Tribunal Supremo.

Bar, sin embargo, ha defendido en todo momento que no fue despedido por cuestiones profesionales sino por la supuesta "falta de lealtad" exigida por el propio primer ministro, que le pedía una "obediencia total" frente a los tribunales en caso de que se produjera una crisis constitucional.