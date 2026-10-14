Netanyahu asegura estar en contra de un ataque de EEUU o Israel contra Irán en los próximos días

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante un acto en junio de 2026 en Tel Aviv (archivo) - Tomer Neuberg/Jna Press/Nexpher / DPA - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este miércoles que está en contra de un ataque contra Irán por parte de Estados Unidos o Israel de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el 27 de octubre, entre las tensiones por la falta de avances en el plano diplomático para lograr un acuerdo de paz tras la ofensiva conjunta lanzada el 28 de febrero contra el país asiático.

"En mi opinión, no es algo conveniente para nosotros", ha dicho en declaraciones a la emisora Radio del Ejército, un día después de que la cadena israelí Channel 12 informara de que Netanyahu habría pedido al presidente estadounidense, Donald Trump, que renueve la ofensiva contra Irán antes de las citadas elecciones.

El inquilino de la Casa Blanca ha realizado diversas declaraciones durante los últimos días sobre un posible ataque y la posibilidad de un acuerdo antes de las 'midterms' del 3 de noviembre en Estados Unidos, en un momento en el que Teherán sopesa la respuesta de Washington a su última propuesta para relanzar las negociaciones.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha amenazado este mismo miércoles que ocupar más territorio en el sur de Líbano en caso de que el partido-milicia chií libanés Hezbolá "se sume a Irán en un ataque contra Israel", tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Si Hezbolá se une a Irán en un ataque contra Israel, recibirá un duro golpe y perderá más territorio en el sur de Líbano, en las zonas de Nabatiye y el río Litani, áreas que pasarán a formar parte de la zona de seguridad permanente de Israel", ha dicho durante una visita a las zonas ocupadas en el sur de Líbano.

Katz ha hecho hincapié en que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para llevar a cabo la ofensiva terrestre" y ha advertido de que los suburbios del sur de Beirut, conocidos como Dahiye y considerados un bastión de Hezbolá, serían objetivo de nuevos ataques en ese caso.

"Dahiye también será evacuado y su infraestructura terrorista atacada, lo que provocará el desplazamiento de más de un millón de chiíes en Líbano", ha amenazado, antes de argumentar que el fallecido líder de Hezbolá, Hasán Nasralá --asesinado por Israel en un bombardeo en septiembre de 2024--, "destruyó a la comunidad chií de Líbano antes de ser eliminado" y agregar que el actual jefe del grupo, Naim Qasem "podría aniquilarla por completo antes de que él también sea eliminado".