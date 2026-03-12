Netanyahu asegura que Israel está "aplastando" a Irán en su primera rueda de prensa en 13 días de ofensiva

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/GPO

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este jueves que su país está "aplastando al régimen" iraní y al partido-milicia chií Hezbolá, aliado de este en Líbano, donde ya han muerto cerca e 700 personas en bombardeos israelíes en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos hace trece días.

"Estamos aplastando al régimen terrorista de Irán", ha dicho en una rueda de prensa telemática, sus primeras declaraciones a los medios desde el pasado 28 de febrero, cuando los ataques sorpresa contra territorio iraní acabaron con el entonces líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei --que ha sido reemplazado por su hijo, Mojtaba Jamenei.

El líder del Ejecutivo israelí ha destacado asimismo que Israel está "atacando y derrotando a sus representantes": Hezbolá en Líbano" y, al hilo, ha señalado que el grupo chií "está sintiendo la fuerza" de su brazo y "la sentirá aún más". "Pagará un precio muy alto por su agresión", ha advertido.

"Gracias a una unión de fuerzas sin precedentes entre Israel y Estados Unidos, hemos logrado grandes avances, avances que están cambiando el equilibrio de poder en Oriente Próximo e incluso más allá", ha celebrado.