Netanyahu asegura que "no habrá lugar" para soldados turcos ni qataríes en la Franja de Gaza

Archivo - El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este lunes que "no habrá lugar" para soldados de Turquía ni de Qatar en la Franja de Gaza una vez se ponga en marcha la segunda fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino, a pesar de que la Casa Blanca anunció el fin de semana que líderes de estos dos países formarán parte de la Junta Ejecutiva.

En una serie de declaraciones ante el Parlamento, donde ha abordado esta segunda fase del plan, el mandatario israelí se ha comprometido a impedir el despliegue de este tipo de fuerzas en la zona, una medida que ya había rechazado en el pasado.

"Tenemos algún que otro encontronazo con nuestros amigos de Estados Unidos a la hora de elegir al consejo de asesores que acompañará el proceso en Gaza", ha afirmado, en referencia a la junta. "Estoy dispuesto a plantar cara a Estados Unidos cuando surgen desacuerdos sobre cuestiones fundamentales", ha aclarado.

Así, ha hecho hincapié en que los desacuerdos, de vez en cuando, "no dañan los lazos con el presidente estadounidense", Donald Trump, al que se ha referido si "mejor amigo en la Casa Blanca".

Además, ha recordado que el Ejército sigue manteniendo el control sobre el 52% del territorio, con una "posición de fuerza". "La segunda fase es algo simple: Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada", ha afirmado. "Nos ceñimos a estos objetivos, que serán alcanzados", ha añadido.