Netanyahu avisa de que la ofensiva en Líbano "todavía no ha terminado" tras el anuncio de alto al fuego

12 de abril de 2026, sur del Líbano: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, visita a las tropas en el sur del Líbano junto con el ministro de Defensa Katz y las Fuerzas de Defensa de Israel - Europa Press/Contacto/Kobi Gideon/Israel Gpo

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado este viernes que su país "no ha terminado todavía el trabajo" en Líbano tras el alto al fuego anunciado de diez días el pasado jueves, acordado con el primer ministro libanés, Joseph Aoun, y mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En una rueda de prensa, el líder israelí ha confirmado que el Ejército de Israel no tiene planeado parar a futuro en sus objetivos contra Beirut, pese al cese temporal de hostilidades entre ambos países. "Hay medidas que tenemos previstas adoptar en relación con la amenaza de cohetes y drones que no voy a detallar aquí", ha explicado Netanyahu.

Respecto al alto al fuego, ha agradecido el papel de Trump, al que ha prometido "impulsar una solución política y militar integrada junto con el Gobierno libanés", aunque no ha cerrado la puerta a acabar con las hostilidades.

"Tenemos un objetivo adicional, y es el desmantelamiento de Hezbolá. Por eso, se lo repito con toda sinceridad: esto no se logrará de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo constante, paciencia y perseverancia", ha concluido.

Este mensaje de Netanyahu llega en paralelo con la afirmación del presidente de Estados Unidos de que ha prohibido a Israel que reanude sus bombardeos sobre Líbano en medio del delicado acuerdo alto el fuego en vigor. "Israel ya no va a bombardear Líbano. Estados Unidos se lo prohíbe. Basta significa basta", ha manifestado.

Líbano e Israel han emprendido conversaciones directas para consolidar la tregua que implica que, bajo las garantías de Estados Unidos, Israel suspenda sus ataques contra el país. Por otro lado, las milicias chiíes libanesas de Hezbolá dejarán de disparar contra territorio israelí.

Las conversaciones tratarán también la presencia militar de Israel en el sur de Líbano, el retorno de prisioneros libaneses y el complicado desarme de Hezbolá, que se ha negado a dejar las armas hasta que el Ejército israelí no abandone por completo el país.