Netanyahu confirma el envío de una delegación a Egipto para negociar sobre Gaza

Benjamin Netanyahu en una reunión con altos cargos del aparato de seguridad de Israel - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo el envío de una delegación isarelí a Egipto para mantener contactos sobre la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza y un alto el fuego a la ofensiva militar.

"Netanyahu ha ordenado partir a la delegación israelí, liderada por el ministro Ron Dermer. La delegación partirá mañana mismo para participar en las negociaciones, que se celebrarán en Sharm el Sheij, Egipto", ha indicado Netanyahu en un comunicado oficial.

Dermer, el ministro de Asuntos Estratégicos del Gobierno israelí, será el jefe de la delegación, aunque no viajará junto con el resto del equipo, sino más tarde, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel'.

Este mismo domingo, el coordinador principal israelí para el retorno de los rehenes de Gaza, Gal Hirsch, se ha reunido con el jefe de delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Israel y los territorios palestinos ocupados, Julian Larison, para abordar la posible liberación de rehenes en el marco del plan de paz presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

"Reunión de preparación esta mañana con el señor Julian Larison, jefe de la delegación de la Cruz Roja", ha publicado Hirsch en su cuenta en la red social X en un mensaje acompañado de una fotografía del encuentro.

Medios israelíes han destacado que Hirsch formará parte de la delegación israelí que se desplazará en las próximas horas a El Cairo para mantener conversaciones indirectas con representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para concretar los detalles del intercambio para la liberación de rehenes y de presos palestinos.

El CICR ha sido el organismo clave para la entrega de rehenes en anteriores acuerdos y es probable que también en esta ocasión participe en el proceso.