Netanyahu confirma la muerte de dos militares israelíes en Líbano, uno de ellos druso del Golán

Archivo - Militares y carros de combate israelíes en Líbano (archivo) - FDI - Archivo

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este domingo la muerte de dos soldados israelíes en operaciones militares en suelo libanés.

"Compartimos el profundo dolor y enviamos nuestras condolencias a las familias de los dos zapadores sargento de primera clase Maher Khatar y otro soldado cuya identidad aún no se ha autorizado para su publicación", ha informado Netanyahu en un comunicado oficial. Ambos "cayeron en combate en el sur de Líbano".

Netanyahu ha resaltado que Maher era "un valiente combatiente" de la comunidad drusa israelí que "sirvió de ejemplo e inspiración a la juventud de Majdal Shams, una localidad de los Altos del Golán sirios ocupados por Israel desde 1967.

El ejemplo del militar caído "fomentó el alistamiento en las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), una tendencia creciente en los últimos años que sirve de ejemplo de la eterna alianza que mantenemos", ha argumentado Netanyahu.

"Mahero y el otro soldado caído lucharon heroicamente para proteger a nuestras comunidades y a nuestros ciudadanos de la organización terrorista Hezbolá", ha subrayado. "Inclinamos nuestras cabezas ante su caída y seguimos comprometidos con la defensa de la frontera norte frente a cualquier amenaza. Que su memoria sea bendita y celebrada por siempre", ha concluido.

Previamente, el Ejército israelí había confirmado la muerte de dos militares en un ataque de Hezbolá en el sur del Líbano. El incidente tuvo lugar cerca de un puesto militar en el sur del Líbano, justo frente a la comunidad fronteriza israelí de Manara.

Según una investigación preliminar de las FDI, recogida por el 'Times of Israel', el incidente comenzó cuando un vehículo blindado de transporte de personal Puma se atascó en medio de las operaciones en la zona.

Las FDI enviaron otro vehículo blindado de transporte de personal Puma y dos excavadoras blindadas D9 para intentar rescatarlo, momento en que una de las excavadoras fue alcanzada por un proyectil, posiblemente un misil antitanque o un mortero, lo que provocó un incendio que mató a los dos soldados, según la investigación de las FDI. Un oficial también resultó levemente herido en el incidente.