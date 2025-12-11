Netanyahu denuncia presiones contra el Gobierno tras descartar una comisión independiente sobre el 7-O

Protestas en Tel Aviv contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por los casos de corrupción - Europa Press/Contacto/Eyal Warshavsky

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha defendido este jueves su decisión de no establecer una comisión independiente para investigar los ataques perpetrados por las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos y alrededor de 250 secuestrados, aludiendo a la existencia de una "campaña de presión" orquestada contra el Gobierno.

"En los últimos días, hemos visto una campaña de presión organizada por altos exfuncionarios, que buscan distorsionar los hechos y dictarle al Gobierno cómo debe actuar", ha señalado en un comunicado publicado por su oficina en redes sociales.

Netanyahu ha acusado a estos exfuncionarios de permitir que la "anarquía" se adueñe de Israel y de "socavar la cohesión" del Ejército al respecto. "Intentan influir en la investigación que investigará los errores que llevaron al desastre del 7 de octubre", ha aseverado.

En este sentido, ha afirmado que la comisión gubernamental formada por ministros de su propio gabinete llevará a cabo una investigación "amplia" y "profesional" que "represente a todos los sectores por igual", incluyendo a la oposición.

"Garantizaremos que la comisión (...) esté comprometida con una sola cosa: la verdad por el bien de la seguridad de Israel", ha subrayado, comparando la iniciativa impulsada por el Gobierno israelí con la comisión bipartidista que se creó en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre.

Esto se produce después de que Ronen Bar, exjefe del servicio de Inteligencia Nacional, el Shin Bet, hiciera esta semana un llamamiento a establecer una comisión independiente sobre los ataques de octubre durante un evento celebrado en la Universidad de Tel Aviv.

"La única manera de realizar una investigación exhaustiva sobre estos fallos, de saber qué sucedió realmente, de disipar las conspiraciones que ponen en peligro nuestra existencia continua, de aprender qué solucionar y de garantizar que no vuelva a suceder es a través de una comisión estatal de investigación", declaró.

Bar, en su primer discurso público tras dejar el cargo el pasado mes de junio, aseguró que la investigación debería ser liderada por profesionales que sean capaces de ver "el panorama completo y decidir qué hacer" para que no vuelva a suceder un ataque similar en el futuro, según recogió el diario 'The Times of Israel'.

La destitución de Bar del cargo fue criticada por la oposición y parte de la ciudadanía al considerar que se trataba de un castigo por la investigación del servicio de Inteligencia en la que revelaba una presunta trama de corrupción entre el Gobierno, Qatar y la financiación del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El líder de la oposición israelí y ex primer ministro del país, Yair Lapid, aseguró con anterioridad que la "negativa del Gobierno a investigar sus fallos pone en peligro la seguridad nacional, constituye un insulto y es una evasión de responsabilidad hacia los soldados y las familias".

Por su parte, el destacado opositor Yair Golan, líder de Los Demócratas, también denunció este mecanismo. "Quien es investigado no nombra a sus propios investigadores", indicó, agregando que hará todo lo que esté en su mano para que la comisión goce de verdadera independencia y pueda actuar sin restricción.

De igual forma, el Consejo de Octubre --asociación que representa a unas 2.000 víctimas y familias de víctimas de los ataques-- también se sumó a las críticas contra esta propuesta y acusó a Netanyahu de "querer decidir sobre los hechos".