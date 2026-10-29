Netanyahu denuncia un supuesto intento de injerencia externa en las elecciones y exige una investigación urgente

El líder del partido Likud y primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El partido Likud, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha denunciado una presunta trama de injerencia extranjera en el proceso electoral israelí, en un caso al que se refiere como 'Ra'amgate', y ha reclamado una investigación inmediata por parte de los servicios de seguridad y la Policía.

En un mensaje publicado en redes sociales, la formación ha calificado el supuesto escándalo como "un terremoto" y ha aseverado que las elecciones fueron manipuladas. El partido de Netanyahu se ha apoyado a unas declaraciones del juez Noam Solberg sobre la supuesta participación de actores extranjeros, que habrían intervenido en el proceso y sobornado a votantes para favorecer a partidos árabes.

El grupo liderado por Netanyahu ha presentado asimismo estos hechos como "un atentado contra la democracia" y ha advertido de que el objetivo de la presunta intervención sería facilitar el control extranjero de la Knéset (el Parlamento israelí), impulsar la "islamización de Israel" y provocar la caída del Gobierno de derechas "para llevar a una retirada y derrota del IDF en todos los frentes y principalmente en Irán".

En esta línea, el Likud ha apuntado que ningún partido sionista debería cooperar con Ra'am (Liga Árabe Unida) ni con la Lista Conjunta, al tiempo que ha rechazado que se pueda cambiar al presidente de la Knéset mediante votos supuestamente comprados con dinero en efectivo para constituir un Ejecutivo que considera perjudicial para el país.

Por último, la formación ha reclamado que el Shin Bet, el servicio de seguridad interior israelí, y la Policía utilicen "todos los medios disponibles" para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Esta denuncia llega después de que el propio Likud acusara este miércoles a los partidos árabes de "robar" las elecciones a pesar de ser la fuerza más votada del país, pidiendo a la Policía y el servicio interior de Inteligencia abrir una investigación oficial.