Netanyahu insta a "restaurar la gobernabilidad" en la región del Néguev

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - GOBIERNO DE ISRAEL

MADRID 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha visitado este miércoles la región del Néguev como parte de un plan del Gobierno para "restaurar la gobernabilidad en la zona" e impulsar el crecimiento demográfico a lo largo de este territorio desértico, especialmente en la frontera con Egipto.

Netanyahu, acompañado del ministro de Defensa, Israel Katz, y el titular de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha realizado una visita al asentamiento de Revivim y a la ciudad beduina de Bir Hadaj, desde donde ha instado a "restaurar el orden público en el Néguev".

"El Néguev está fuera de control. La Policía de Israel ha iniciado una importante operación en colaboración con otras fuerzas (...) Hay decenas de miles de armas, drones que cruzan las fronteras y otras amenazas", ha expresado el primer ministro israelí.

Por su parte, Katz ha resaltado que "detener el contrabando de armas en la frontera entre Israel y Egipto es un interés primordial para la seguridad" del país. "Impulsar los asentamientos en el Néguev fortalece la seguridad de Israel, su soberanía y refuerza nuestro control sobre el territorio", ha afirmado.

De la misma forma, Ben Gvir ha señalado que la región, tras décadas de abandono, se convirtió en el pasado en un territorio en el que creció "un monstruo de delincuencia nacionalista y criminal". "Nuestro mensaje es uno: el Estado de Israel es dueño del Néguev, y cualquiera que lo cuestione será tratado con la mayor severidad", ha zanjado.

Recientemente, las fuerzas de seguridad israelíes mataron a un hombre en la ciudad beduina de Tarabin, sospechoso de incendiar automóviles en pueblos judíos cercanos, un incidente que está siendo investigado por las autoridades ante un posible delito por parte de los agentes que llevaron a cabo dicha operación.

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado con anterioridad que la comunidad beduina palestina con ciudadanía israelí "sufre la reiterada demolición de sus viviendas como corolario de unas políticas discriminatorias que no reconocen la legalidad de alrededor de 35 pueblos de la región".